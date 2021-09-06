МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ. Достоверных данных о влиянии тех или иных витаминов и микроэлементов на течение COVID-19 нет, однако в ряде случаев витамины могут помочь более быстрому восстановлению после коронавирусной инфекции, рассказал в интервью радио Sputnik диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев. Иммунолог объяснил, когда коронавирус станет сезонным

"Мы не можем рекомендовать в обязательном порядке применение витаминно-минеральных комплексов или изолированных витаминов во время лечения коронавирусной инфекции, хотя в практике можно встретить назначение витаминов C и D, селена, цинка. Конкретных статистических данных, что это обязательно участвует в помощи, пока нет", – объяснил врач.

Что касается восстановления после болезни, то, по его словам, важно понимать, что нет понятия "единое восстановление", потому что постковидный синдром развивается у всех пациентов по-разному.

"Коронавирус чаще всего повреждает слабые участки организма. Если мы говорим о дефиците витаминов у человека до начала заболевания, то, естественно, необходимо принимать их и для восстановления", – пояснил Золотарев.

Витаминно-минеральные комплексы могут быть рекомендованы в процессе восстановления при конкретных нарушениях, уточнил он.

"Допустим, один из вариантов постковидного синдрома при диабете, когда у человека повышается сахар в крови – в таких случаях часто используются минеральные добавки, которые позволяют контролировать сахар. Также бывает железодефицитная анемия, здесь приветствуется использование витамина D, хелатного железа", – добавил Золотарев.

При этом, по его словам, важно понимать, что пациентам не нужно самостоятельно принимать решения о применении каких-либо витаминов в лечебных целях, особенно при постковидном синдроме или непосредственно в процессе заболевания.

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