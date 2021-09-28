Эксперт Минко: некоторые услуги ЖКХ уже включены в тарифы, а граждане оплачивают их повторно
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. На самом деле никаких бесплатных услуг управляющей компании для жильцов не существует — за все, что делает УК, платят жильцы. Однако часто случаются ситуации, когда жильцы платят повторно за услуги, которые уже учтены в обязанностях управляющей компании и оплачены ими через ежемесячные платежи по квитанции. Надо проявлять бдительность, так как недобросовестные УК действительно бывают, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.
Все, что вне квартир жителей, по умолчанию находится в ответственности управляющих компаний. Уборка, текущий ремонт лестничных клеток, придомовой территории, чердаков и подвалов уже включены в квитанции жителей, добавляет он.
Необходимо понимать, что обязанность управляющей компании ограничивается тарифами и утвержденным планом текущих ремонтов.
"То есть, возможно, в вашем подъезде и нужно поменять окна и, действительно, это обязанность управляющей компании, но сделает она это только тогда, когда соберет необходимые деньги по тарифу текущего ремонта и только в рамках утверждаемого на год вперед плана. Поэтому жителям необходимо активно взаимодействовать с управляющими компаниями при формировании этого плана", — убежден эксперт.
Стояки и трубы водоснабжения и водоотведения, газовые трубы до вентиля, системы отопления (включая батареи) — все это, несмотря на то, что находится внутри квартиры, является общедомовым имуществом и должно обслуживаться и ремонтироваться за счет управляющей компании, объясняет специалист. "То есть управляющая компания должна поменять неработающую батарею и починить аварийные стояки бесплатно. Правда то, какую батарею поставит УК, решать тоже ей", — говорит Минко.
Как правило, в договор между жильцами и управляющей компанией, который заключается после собрания, вписаны все услуги, которые берет на себя компания. Традиционно туда вписываются и услуги паспортного стола. Если такое обязательство прописано в вашем договоре, то управляющая компания обязана осуществлять их, причем бесплатно. Эти услуги уже оплачены, так как включены в тариф управления многоквартирным домом.
В этом договоре могут содержаться и многие другие обязанности УК, однако большинство жильцов не видели и не читали его. Эксперт рекомендует запросить этот договор в своей управляющей компании и внимательно его изучить. "Возможно, вы найдете в нем много интересного и узнаете о многих других "бесплатных" возможностях (оплаченных за счет тарифов, включенных в квитанцию). Или захотите в него что-то добавить или исключить — такая возможность появится в ходе общего собрания жильцов.
https://1prime.ru/society/20210928/834813210.html