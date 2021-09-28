МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. На самом деле никаких бесплатных услуг управляющей компании для жильцов не существует — за все, что делает УК, платят жильцы. Однако часто случаются ситуации, когда жильцы платят повторно за услуги, которые уже учтены в обязанностях управляющей компании и оплачены ими через ежемесячные платежи по квитанции. Надо проявлять бдительность, так как недобросовестные УК действительно бывают, рассказывает агентству "Прайм" генеральный директор ПАО "Городские инновационные технологии" Сергей Минко. Кому положены льготы и доплаты к пенсии от государства

Все, что вне квартир жителей, по умолчанию находится в ответственности управляющих компаний. Уборка, текущий ремонт лестничных клеток, придомовой территории, чердаков и подвалов уже включены в квитанции жителей, добавляет он.

Необходимо понимать, что обязанность управляющей компании ограничивается тарифами и утвержденным планом текущих ремонтов.

"То есть, возможно, в вашем подъезде и нужно поменять окна и, действительно, это обязанность управляющей компании, но сделает она это только тогда, когда соберет необходимые деньги по тарифу текущего ремонта и только в рамках утверждаемого на год вперед плана. Поэтому жителям необходимо активно взаимодействовать с управляющими компаниями при формировании этого плана", — убежден эксперт.

Стояки и трубы водоснабжения и водоотведения, газовые трубы до вентиля, системы отопления (включая батареи) — все это, несмотря на то, что находится внутри квартиры, является общедомовым имуществом и должно обслуживаться и ремонтироваться за счет управляющей компании, объясняет специалист. "То есть управляющая компания должна поменять неработающую батарею и починить аварийные стояки бесплатно. Правда то, какую батарею поставит УК, решать тоже ей", — говорит Минко. В Госдуме хотят увеличить количество льготников по ЖКХ

Как правило, в договор между жильцами и управляющей компанией, который заключается после собрания, вписаны все услуги, которые берет на себя компания. Традиционно туда вписываются и услуги паспортного стола. Если такое обязательство прописано в вашем договоре, то управляющая компания обязана осуществлять их, причем бесплатно. Эти услуги уже оплачены, так как включены в тариф управления многоквартирным домом.

В этом договоре могут содержаться и многие другие обязанности УК, однако большинство жильцов не видели и не читали его. Эксперт рекомендует запросить этот договор в своей управляющей компании и внимательно его изучить. "Возможно, вы найдете в нем много интересного и узнаете о многих других "бесплатных" возможностях (оплаченных за счет тарифов, включенных в квитанцию). Или захотите в него что-то добавить или исключить — такая возможность появится в ходе общего собрания жильцов.