МОСКВА, 29 сен – ПРАЙМ. Прогнозы, по которым циркуляция коронавируса в мире не завершится ранее, чем через год, основаны на динамике иммунного статуса людей, рассказал в интервью радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов. Врач объяснил главный страх, связанный с антителами к коронавирусу

"Такие сроки называют потому, что до сих пор у огромного числа людей на планете нет иммунитета к инфекции. Особенно это видно в странах третьего мира. Такая ситуация поддерживает циркуляцию возбудителя болезни", – отметил он.

Инфекционист уточнил, что предвестником окончания пандемии станет увеличение числа людей с иммунитетом к COVID-19 до 60% населения планеты.

"Часть людей должны переболеть, а большая часть – получить вакцину. Пока 60% населения планеты не будет иметь иммунитет к коронавирусной инфекции, о переломном моменте не приходится говорить. На сегодняшний день еще даже 30% населения планеты не имеет иммунитета", – подчеркнул Викулов.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что возвращение к привычному образу жизни после пандемии COVID-19 станет возможным как минимум через год. По его словам, точнее определить сроки завершения пандемии можно будет только весной, после изучения мутаций коронавируса и показателей заболеваемости.

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