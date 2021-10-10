МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Бросить курить легко, но не просто. "Бросить курить очень просто. Я это делал тысячи раз!" — этот известный афоризм принадлежит Марку Твену, известному писателю и заядлому курильщику. О том, почему многим из нас так трудно расстаться с вредной привычкой, рассказывает агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев. Врач рассказал, сколько алкоголя можно пить без вреда для здоровья

В психологии существует понятие "вторичная выгода". Оно подразумевает те положительные моменты, которые нам даёт то или иное "нехорошее" поведение.

"Например, курящий молодой человек кажется себе взрослее и тем самым поднимает свой статус среди сверстников. У взрослых перекур на работе — время небольшого отдыха и возможность неформально пообщаться с коллегами. Вышел покурить — взял паузу, побыл в одиночестве, отдохнул или что-то обдумал…", — рассказывает Синарев.

"Таких "выгод" может быть множество, и у каждого курящего человека они свои", — объясняет психолог.

Любая система работы с зависимостью — это поиск вариантов поведения, которые заменят вредную привычку и, при этом, сохранят те плюсы, которые она давала человеку. Юноша может демонстрировать успехи в спорте или начать работать, принимая участие в семейном бюджете. Взрослые, бросившие курить, также могут заменять это спортивными упражнениями, но чаще — медитациями. Тем самым они получают и отдых, и отвлечение, и минуты уединения. Так что, вариантов тоже масса.

"Но главный секрет заключается в том, что бросить курить можно элементарно — без таблеток, психотерапии, пластырей и прочей поддерживающей ерунды. Всё зависит от мотивации — нужно честно ответить себе на единственный вопрос: ХОЧУ или НЕ ХОЧУ НА САМОМ ДЕЛЕ? От ответа будет зависеть результат", — резюмирует Синарев.