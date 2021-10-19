МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей столицы с 25 октября по 25 февраля перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа сотрудников. Песков высказался об идее нерабочих дней по COVID

В первую очередь рекомендовано переводить на удаленку невакцинированных и не переболевших COVID-19 сотрудников предпенсионного возраста, а также тех, кто в зоне риска по состоянию здоровья, уточняется на официальном сайте мэра.

Ттребование о переходе на удаленку в столице не распространяется на вакцинированных от коронавируса или переболевших работников, а также медиков и работников ОПК, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей, говорится в сообщении.

В своем блоге Сергей Собянин отметил, что по сравнению с августом нынешнего года число выявляемых случаев COVID-19 в столице выросло в 4 раза — до 42 тысяч случаев в неделю.