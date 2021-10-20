МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Россияне чаще всего берут кредиты на покупку жилья, автомобиля и гаджетов, свидетельствуют результаты исследования аналитического центра университета "Синергия", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперты выяснили, на какую сумму россияне чаще всего берут кредиты

"Наибольшей популярностью в России пользуется ипотечное кредитование. За такой услугой в банки обращались 28,8% респондентов. Еще 20,4% россиян брали кредит на покупку автомобиля, 19,4% — на приобретение гаджета и бытовой техники, 15,9% — на ремонт", — выяснили эксперты. Каждый одиннадцатый опрошенный (8,8%) брал ссуду для перекредитования старых долгов.

Меньше всего среди целей кредитования распространены траты на путешествия, здоровье, помощь родным и близким, обучение и организацию мероприятий, например, свадеб и юбилеев, для этого ссуды брали менее 10% участников исследования.

Главными преимуществами кредитования участники опроса назвали возможность тратить средства в нужный момент (65,4%), отсутствие необходимости занимать деньги у родных и друзей (17,6%) и делать накопления (9,5%). "Ещё 7,5% респондентов заявили, что кредит является для них единственной возможностью совершить по-настоящему крупную покупку", — отмечается в исследовании.

Среди основных недостатков кредитов россияне выделили необходимость переплачивать за товар — так считает практически половина (45,6%). Каждому пятому не нравится отдавать часть зарплаты для погашения долга, а 34,6% не устаивает потенциальный риск оказаться в долговой яме.

Аналитики проводили исследование в сентябре среди пяти тысяч россиян старше 18 лет во всех регионах страны.