МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. В Хакасии в период нерабочих дней, которые были введены на фоне осложнения ситуации с коронавирусом COVID-19, введут комендантский час. Об этом сообщает на своей странице в "ВКонтакте" глава республики Валентин Коновалов. Попова сообщила о росте заболеваемости COVID в 32 регионах

С 28 октября по 7 ноября жителям запрещено выходить из дома с 22.00 до 06.00 (-4 часа по мск).

Помимо этого, с 27 октября по 7 ноября предприятиям общепита разрешается работать только навынос, а работа сфер торговли и услуг полностью ограничивается. Исключения будут сделаны для аптек и предприятий, реализующих товары первой необходимости.

Работа общественного транспорта в Абакане и еще 2 городах в этот период будет остановлена. Кроме того, в республике не будут работать магазины (кроме продуктовых и аптек) и рестораны.

Также с 27 октября по 7 ноября в Хакасии вводится самоизоляция жителей старше 60 лет.