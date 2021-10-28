МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Есть несколько предупреждающих знаков, когда следует беспокоиться о головных болях. Такими знаками могут являться сильная "громоподобная" головная боль; резкое изменение характера головной боли; головные боли, появляющиеся впервые после 50 лет; головная боль, усиливающаяся при кашле или движении; постоянно усиливающиеся головные боли. Опасными также могут быть головные боли, которые сопровождаются лихорадкой, ригидностью шеи, спутанностью сознания, снижением внимания и памяти или неврологическими симптомами, такими, как нарушения зрения, невнятная речь, слабость и онемение в конечностях или судороги. Об этом агентству "Прайм" рассказывает заведующая отделением КДЦ "МЕДСИ на Солянке", врач-невролог Изета Елоева. Врач дал совет россиянам, от чего стоит отказаться в нерабочие дни

Не стоит игнорировать и головные боли, сопровождающиеся болезненным покраснением глаз; головные боли после травм головы.

Если изменился привычный характер головной боли, например, из "тупой" боль стала "острой", из кратковременной – продолжительной или изменила своё местоположение, необходимо обратиться за помощью врача.

"Большую опасность здоровью несут головные боли в результате резкого скачка артериального давления или так называемого гипертонического криза. Чтобы минимизировать риски осложнений, таких, как инсульт и инфаркт, при этих симптомах человеку необходимо прекратить любую физическую деятельность и работу и отдохнуть", — говорит врач.

Опасными для здоровья, по словам невролога, могут оказаться и длительные головные боли, например, ежедневные в течение месяца. Если лекарства не могут с ними справиться, то это может говорить о нарушении в кровотоке головного мозга, одной из причин которого является онкология, отмечает Елоева.

Наиболее тяжелые приступы головных болей могут возникать при воспалении тройничного нерва, что "с большой вероятностью может произойти после прогулки на холодном ветру или нахождение на сквозняке". У человека возникает изматывающая боль, не дающая не только заниматься делами, но и даже спать. Врач рассказал об опасных для здоровья продуктах

Еще один вид интенсивной головной боли под названием кластерная головная боль. Это заболевание быстро переходит в хроническое – насторожиться, по мнению эксперта, стоит тем, у кого пульсирующая боль в голове носит сезонный характер.

Если у вас случались подобные приступы головной боли, то для того, чтобы исключить какие-либо опасные заболевания и подобрать правильную лекарственную терапию, необходимо обратиться к врачу. Иногда подобные приступы боли могут быть симптомами серьезных заболеваний – опухолей головного мозга, поражений сосудов головного мозга (аневризмы), объяснила невролог.