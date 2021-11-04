МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ.Пандемия коронавируса привела к тому, что люди в более чем 30 странах "не дожили" около 28 миллионов лет в 2020 году, говорится в исследовании, которое было опубликовано в научном журнале BMJ.
В работе принимали участие ученые из Великобритании, США, России и Германии.
По мнению специалистов, такая статистика связана со снижением продолжительности жизни и превышением ожидаемых показателей смертности, в частности, в странах с уровнем доходов выше среднего.
Согласно публикации, самое значительное сокращение продолжительности жизни в прошлом году наблюдалось в России, США и Болгарии — в этих странах люди "не дожили" около двух лет.
В то же время в Новой Зеландии, Южной Корее, Норвегии, Дании и Тайване превышение показателей не было зафиксировано.
В исследование не попали некоторые страны Азии, Африки и Латинской Америки.
https://1prime.ru/society/20211104/835134904.html
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