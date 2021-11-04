МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса привела к тому, что люди в более чем 30 странах "не дожили" около 28 миллионов лет в 2020 году, говорится в исследовании, которое было опубликовано в научном журнале BMJ. В России зафиксирован новый максимум смертей от коронавируса

В работе принимали участие ученые из Великобритании, США, России и Германии.

По мнению специалистов, такая статистика связана со снижением продолжительности жизни и превышением ожидаемых показателей смертности, в частности, в странах с уровнем доходов выше среднего.

Согласно публикации, самое значительное сокращение продолжительности жизни в прошлом году наблюдалось в России, США и Болгарии — в этих странах люди "не дожили" около двух лет.

В то же время в Новой Зеландии, Южной Корее, Норвегии, Дании и Тайване превышение показателей не было зафиксировано.

В исследование не попали некоторые страны Азии, Африки и Латинской Америки.