МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Cогласно постановлению правительства от 2 ноября 2021 г. № 1908 "О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей..", перечень доходов для взыскания алиментов значительно расширен. Теперь в нем будут учитываться стипендии, пособие по безработице, доходы самозанятых, а также средства, полученные от продажи недвижимости, дивиденды, проценты от банковских вкладов, суммы возвращенных налогов. Об этом рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.

"Указанные дополнения учитывают изменения, произошедшие в налоговом законодательстве — появление новой категории налогоплательщиков — самозанятых граждан, а также решают давно перезревший вопрос включения ряда доходов в перечень учитываемых при взыскании алиментов", — отмечает он.

Как отцу можно получить ежемесячную выплату на детей

Сегодня количество разводов приближается к полумиллиону в год. При этом, у одной из сторон семейного конфликта, как правило, отца, возникает обязанность по материальной поддержке имеющихся у него ребёнка или детей.

Суд устанавливает сумму алиментов в зависимости от размера доходов родителя: 25% на одного ребенка, 33% на двух, 50% — на трех и более. В случае, если оба родителя были лишены родительских прав, то алиментные обязательства возникают у каждого из них. При этом, платежи по алиментам составляют значительную долю доходов неполных семей.

Должники по алиментам достаточно часто скрывают источники своих доходов или стараются значительно занизить его. Кроме того, до последнего времени от взыскания задолженности по алиментам был освобожден ряд доходов, например, дивиденды и проценты по вкладам. "Все это приводило к несправедливому распределению доходов, обостряющему социальное неравенство", — убежден Соловьев.