МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Существует стереотип, что если кофе с кислинкой, то он некачественный. Однако кофе — пищевкусовой продукт с множеством вариаций и в каждом конкретном случае на вкус напитка влияет множество факторов, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор Ассоциации "РОСЧАЙКОФЕ" Рамаз Чантурия.

"Заявления о том, что кофе с ярко-выраженной кислинкой — некачественный, это маркетинговый ход заинтересованных лиц. Это попытка манипулирования мнением покупателя. Таким способом пытаются подорвать его доверие как к тому или иному производителю, так и к собственному вкусу", — отметил собеседник агентства.

Россиянам объяснили, как правильно хранить кофе Основные вещества, влияющие на характеристики продукта, это алкалоиды (кофеин и тригонеллин), углеводы (фруктоза, сахароза, лактоза и глюкоза), фруктовые кислоты делают вкус кофе кисловатым, танины придают напитку терпкость и горчинку, органическая хлорогеновая кислота способствует проявлению горького привкуса в напитке.

То, какие химические вещества преобладают в конкретном случае, зависит от многих факторов: сырье, способ его обработки и заваривания.

Собеседник напомнил, что существует своего рода "мода на кофе".

"В России 20-25 лет назад считался лучшим итальянский стандарт, темная обжарка смеси арабики и робусты. Постепенно интерес покупателей сдвигался на чистую арабику и пришедший из Скандинавии тренд на светлую обжарку, она придает напитку многогранные фруктовые или цветочные вкусы и выраженную кислотность. Тогда как сильно обжаренные зерна дают минимальную вкусовую палитру, но значительную горечь во вкусе и незначительную кислинку. Покупатели не всегда обращают на это внимание и им кажется, что новый вкус "ненастоящий", но это может быть вполне качественный продукт", — рассказал Чантурия.

Он посоветовал при выборе напитка опираться в первую очередь на свой вкус.

"Правильный вкус кофе тот, который вам нравится. Только это имеет значение. Если вы любите кофе с кислинкой, значит, выбирайте его", — добавил специалист.