МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Минских соглашений теперь не существует, зачем их выполнять, если России пришлось признать независимость Донецкой и Луганской народных республик, заявил президент России Владимир Путин.

"Да, конечно, теперь минских соглашений не существует, что ж их выполнять, если мы признали независимость этих образований", — заявил Путин журналистам.

Усилиями нынешних киевских властей минские договоренности были сведены к нулю, они были убиты задолго до признания Россией ДНР и ЛНР, добавил президент. Путин подтвердил намерение продолжать поставки газа на мировые рынки

"Все-таки компромисс был найден, и это действительно было реальным движением к урегулированию мирными средствами, все остальные годы, как вчера здесь, в этом зале, было сказано в ходе совещания Совета безопасности, усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Поэтому минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса, и не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями", — сказал Путин журналистам.

Россия, признав ДНР и ЛНР, признала все их документы, в том числе и конституцию, где указаны границы этих республик, сказал Путин.

"Теперь что касается границ. В каких границах мы будем признавать эти республики. Ну, мы же их признали. А это значит, мы признали все их фундаментальные документы, в том числе и конституцию. А в конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины. Ну мы рассчитываем, я это подчеркиваю, что все спорные вопросы будут решены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик", — сказал он.

Путин добавил, что Россия рассчитывает на решение спорных вопросов по границе ДНР и ЛНР путем переговоров. Сейчас это невозможно, но в будущем получится.

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Непросто было добиться компромисса по минским соглашениям, но он был найден, это было реальным движением к урегулированию ситуации мирными средствами, заявил президент.

"Мы тогда добились этого компромисса. Кстати говоря, непросто было это сделать, потому что изначально руководители этих образований (ЛНР и ДНР — ред.) и принимать участие не хотели в минских договоренностях, и ставить подпись свою не хотели. Но все-таки компромисс был найден, и это было действительно реальным движением к урегулированию мирными средствами", — сказал.

Путин напомнил, что под минскими соглашениями стоят подписи руководителей ранее непризнанных республик, один из которых был убит в результате террористического акта, он "погиб от рук сотрудника спецслужб Украины".

"Здесь вопроса нет. Это очевидная вещь. Это просто прямое политическое убийство", — сказал он.

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