МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Мошенники от имени якобы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) рассылают письма с требованием погасить задолженность, говорится в сообщении Сбербанка. Эксперт объяснил, интересны ли мошенникам электронные чеки

"Одна из актуальных схем — массовая фишинговая рассылка от имени якобы Федеральной службы судебных приставов. В поддельных письмах мошенники сообщают, что автоматическая система мониторинга выявила у адресата задолженность по налогам и сборам", — говорится в сообщении.

Указывается, что в письме, копирующем шрифт, дизайн и логотипы ведомства, также говорится, что должника могут внести "в федеральный реестр недобросовестных плательщиков", а его счета и карты — заблокировать. Чтобы этого избежать, нужно в ближайшее время перейти по ссылке из письма, указать на сайте данные своей карты и "погасить задолженность".

"Страница, на которую ведёт ссылка из письма, принадлежит мошенникам, и сумма несуществующего долга будет списана с карты на их счёт, а не в пользу Федеральной службы судебных приставов (ФССП)", — предупредил банк.

В Сбербанке напомнили, что любую информацию, особенно поступающую якобы от государственных органов, можно и нужно перепроверять по официальным контактам организации. "Пока не будете уверены в достоверности информации, никому и ни под каким предлогом не переводите деньги", — указали в кредитной организации.

В Сбербанке добавили, что злоумышленники часто представляются сотрудниками государственных структур, и чтобы сделать обман убедительным, они даже создают поддельные справки, постановления и формы, копирующие оригинальные.