МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Положить конец украинскому кризису могут референдумы в Донецке и Луганске. Об этом заявил в интервью немецкому изданию Die Welt политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак.
Он подчеркнул, что референдумы должны пройти с участием независимых наблюдателей.
"Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию — это что-то из области фантастики", — отметил эксперт.
"Русские — крупнейшая европейская нация. У России ощутимое присутствие на Дальнем и Ближнем Востоке, в Арктике и на Черном море, что делает ее непобедимой", — сказал Люттвак.
Эксперт также высказался по поводу экономических санкций, введенных западными странами в ответ на спецоперацию на Украине.
По его мнению, большая часть россиян даже не почувствовали ограничений, так как Россия сама производит еду и имеет свои источники энергии.
https://1prime.ru/society/20220605/837085664.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.