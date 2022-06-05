МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Положить конец украинскому кризису могут референдумы в Донецке и Луганске. Об этом заявил в интервью немецкому изданию Die Welt политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак. CNN рассказал о дипломатической победе Владимира Путина

Он подчеркнул, что референдумы должны пройти с участием независимых наблюдателей.

"Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию — это что-то из области фантастики", — отметил эксперт.

"Русские — крупнейшая европейская нация. У России ощутимое присутствие на Дальнем и Ближнем Востоке, в Арктике и на Черном море, что делает ее непобедимой", — сказал Люттвак.

Эксперт также высказался по поводу экономических санкций, введенных западными странами в ответ на спецоперацию на Украине.

По его мнению, большая часть россиян даже не почувствовали ограничений, так как Россия сама производит еду и имеет свои источники энергии.