МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) могут граждане, которые тратят на нее больше установленной максимальной доли своих доходов. На федеральном уровне это 22%. Но региональные власти могут корректировать данную цифру. Например, в Москве это 10%, в Санкт-Петербурге — 14%, в Кировской области — 15% и так далее. То есть если при расчете совокупного дохода семьи на "коммуналку" уходит свыше 22% (или больше предела, установленного региональными властями), то граждане могут рассчитывать на субсидию. Право на получение выплаты имеют россияне независимо от состава семьи, то есть получать ее могут как одинокие граждане, так и семьи, в составе которых несколько работающих граждан. Главное, чтобы расходы на оплату ЖКУ превышали установленную планку от совокупного дохода. Об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Эксперт объяснила, как продавцы ягод и фруктов сохраняют их свежими

Получить субсидию могут собственники и наниматели жилых помещений, в том числе муниципального жилья. Очень часто получателями являются пенсионеры, потому что коммунальные расходы иногда могут превышать 50% их пенсии.

Не могут рассчитывать на субсидию, по словам Уткина, лица, не являющиеся гражданами РФ, снимающие жилье неофициально (без договора найма или по договору безвозмездного пользования) и те, кто заключил ренту с пожизненным содержанием.

Юрист подчеркивает, что при начислении субсидии учитывается размер помещения, в котором проживают граждане. Так, если он больше установленного норматива, то субсидия начисляться не будет. Это региональный параметр, который самостоятельно устанавливают муниципальные власти. "К примеру, в Москве на одного человека это 33 кв. метра, на двоих — 42 кв. метра, на троих и более — по 18 кв. метров на человека. То есть если одинокий гражданин занимает квартиру, допустим, в 65 кв. метров, субсидия ему не положена", — объясняет Уткин.

Размер субсидии определяется по формуле, которая учитывает региональный стандарт стоимости ЖКУ, среднедушевой доход на каждого члена семьи, прожиточный минимум, долю расходов на ЖКХ и т. д. Формула рассчитывается с учетом доходов за предыдущие 6 месяцев. Субсидия начисляется также на 6 месяцев. Если за это время материальное положение получателя выплаты не изменилось, он может подать документы на субсидию еще раз.

"И так — до бесконечности", — рассказывает эксперт. В любом случае размер субсидии не может превышать реальную плату за коммунальные расходы, даже если по формуле полагается больше. "Перечислят ту сумму, которую вы потратили на оплату квитанции. Если расчет по формуле меньше, то перечислят эту сумму", — уточняет специалист.

С 1 января 2022 года вступили в действие изменения в Жилищный кодекс РФ, согласно которым даже те, кто имеет задолженность по оплате ЖКУ, теперь могут стать получателями выплаты. Россиянам дали совет, в какие активы вкладывать сбережения

Чтобы подать документы на субсидию, нужно обращаться в МФЦ, говорит Уткин. Список необходимых документов: заявление, паспорт, СНИЛС, правоустанавливающие документы на жилье (либо договор найма, если вы снимаете квартиру), документы на жилье с указанием площади объекта, справка 2 НДФЛ за последние 6 месяцев (от всех членов семьи, имеющих официальный доход), выписка из домой книги с количеством прописанных в помещении лиц, квитанция ЖКУ за последний месяц, реквизиты счета для перечисления субсидии. Власти каждого региона могут дополнять или изменять этот список на свое усмотрение, поэтому лучше уточнять информацию на горячей линии МФЦ, заключает Уткин.