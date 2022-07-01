С.- ПЕТЕРБУРГ, 1 июл — ПРАЙМ. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России хочет узаконить роботов-коллекторов, общающихся по телефону с должниками, рассказал в интервью РИА Новости директор ведомства Дмитрий Аристов. Должники получили право защитить прожиточный минимум от взысканий

"Мы рассчитываем, что в ближайшем будущем будет создана правовая основа для внедрения в деятельность профессиональных взыскателей, так называемого "робота-коллектора". Его возможности будут позволять в автоматическом режиме обзванивать должников и моделировать свои вопросы к ним в зависимости от содержания их речи, а также фиксировать в целом состоявшийся диалог", — сказал он на полях ПМЮФ.

Аристов также добавил, что ФССП России планирует создать чат-ботов в мессенджерах.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.