МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Перечень пособий, которые можно будет получать на карту "Мир", станет шире с 1 октября, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, рассказывая о законах, вступающих в силу со следующего месяца. Он также заявил, что получать документы через "Госуслуги" станет быстрее, а водительские права можно будет предъявлять в электронном виде. В Госдуму внесли проект об универсальном пособии на ребенка до 17 лет

"Список пособий, которые можно будет получить только на карту "Мир", пополнится. В него добавят выплаты малоимущим гражданам… субсидии и компенсации расходов на ЖКХ, ежегодные выплаты почётным донорам", — сказано в Telegram-канал Госдумы.

В сообщении приведены слова Володина о том, что вступят в силу законы, касающиеся устойчивого функционирования бизнеса в условиях санкций.

"Это касается работы транспортного комплекса и поддержки участников госзакупок, попавших под незаконные ограничения", — рассказал он.

В частности, водительские права со следующего месяца можно будет предъявить в электронном виде — соответствующий сервис запустят через "Госуслуги Авто". Но наличие удостоверения в бумажном виде остаётся обязательным до полного перехода на электронный формат после внесения соответствующих поправок в ПДД, отметил спикер ГД.

Благодаря межведомственному взаимодействию, услуги через сервис "Госуслуг" станет получать проще и быстрее, добавил парламентарий.