МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Если в рабочее время сотрудник просматривает развлекательные ресурсы в интернете, пользуясь офисным компьютером или внутренней сетью Wi-Fi, он может подвергнуться дисциплинарному взысканию, рассказал в эфире радио Sputnik юрист по трудовому праву, гендиректор компании NS Consulting Дмитрий Кофанов. Юрист раскрыл схему обмана на кассах самообслуживания

Он напомнил, что, согласно трудовому законодательству, в рабочее время человек должен выполнять свои должностные обязанности.

"Нередко работодатели отслеживают трафик, который проходит через рабочий компьютер или внутренний Wi-Fi, можно даже отследить, на какие сайты заходил сотрудник. В случае, если вход на сайт, не связанный с работой, был произведен в рабочее время, то сотрудник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности", – сказал юрист.

По его словам, спектр ресурсов в сети, которые нельзя посещать в рабочее время, может быть очень широким.

В российском трудовом праве есть понятие "трудовая функция", объяснил Кофанов. "Например, я юрист, поэтому я с рабочего компьютера могу заходить на сайт Верховного суда, на сайты профильных журналов, тематических форумов и так далее. Но я в свое рабочее время не должен заходить, например, на сайты, где продают машины. Исключение может быть, только если я юрист по автомобильным делам. Все зависит от должностных обязанностей, которые выполняет сотрудник", – сказал он.

Юрист уточнил, что под дисциплинарной ответственностью за посещение сайтов, не связанных с работой, подразумевается выговор — однако если сотрудник допускал это нарушение неоднократно, его могут уволить.

"В рамках дисциплинарной ответственности сразу не уволят за посещение не посвященных работе сайтов, но вынести замечание или выговор работодатель может. Однако у нас есть понятие "неоднократное неисполнение работником должностных обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания". Это уже основание для увольнения", – предупредил Кофанов.

При этом, по его словам, сотрудник может оспорить решение об увольнении в суде, если докажет, что свою работу выполнил и у него осталось свободное время на посещение развлекательных сайтов.