МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может сесть за стол переговоров с Россией только в том случае, если Запад вместо оружия предложит ему деньги на восстановление страны, передает новостное агентство ANSA. Трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна состоятся 31 октября

"Только если в определенный момент Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если вместо этого Запад пообещает предоставить ей сотни миллиардов долларов на восстановление своих разрушенных городов. В этом случае Зеленский, возможно, мог бы согласиться сесть за стол переговоров",- цитирует агентство ответ экс-премьера на вопрос о возможности проведения мирных переговоров.