Берлускони объяснил, что может убедить Украину сесть за стол переговоров
Берлускони: Украина согласится на переговоры, если Запад перестанет поставлять ей оружие
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может сесть за стол переговоров с Россией только в том случае, если Запад вместо оружия предложит ему деньги на восстановление страны, передает новостное агентство ANSA.
"Только если в определенный момент Украина поймет, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если вместо этого Запад пообещает предоставить ей сотни миллиардов долларов на восстановление своих разрушенных городов. В этом случае Зеленский, возможно, мог бы согласиться сесть за стол переговоров",- цитирует агентство ответ экс-премьера на вопрос о возможности проведения мирных переговоров.
https://1prime.ru/society/20221031/838648346.html
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