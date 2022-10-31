Fox News: Байден уйдет в "крутое пике", если демократы проиграют на выборах в конгресс
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. В случае поражения демократов на промежуточных выборах в конгресс Байден уйдет в "крутое пике", Соединенным Штатам требуется не "изношенный", а энергичный и сконцентрированный президент, заявил обозреватель Fox News Стюарт Варни.
"Этот президентский срок уже сходит на нет. Я думаю, что он (Байден — прим. ред.) уйдет в крутое пике, если демократы с треском проиграют на этих промежуточных выборах", — предсказал Варни.
При этом он подчеркнул, что сейчас даже однопартийцы сторонятся Байдена. Более того, по словам Варни, президенту фактически не позволяют выступать на публике и общаться от своего лица, поэтому сегодня никому неизвестно, кто на самом деле всем заправляет.
https://1prime.ru/society/20221031/838649643.html
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