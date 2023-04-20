МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Подача первой воды из реки Дон в Донецк по новому водоводу начнется с 30 апреля, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. Хуснуллин призвал контролировать рост цен на стройматериалы системно

"Водовод построен, идет наполнение водой, пуско-наладочные работы. К 30 апреля планируем воду подать уже в Донецк", — сказал он.