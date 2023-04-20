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Хуснуллин назвал дату начала работы нового водовода в Донецк
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. Подача первой воды из реки Дон в Донецк по новому водоводу начнется с 30 апреля, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин. "Водовод построен, идет наполнение водой,... ПРАЙМ, 20.04.2023
общество , новости, россия, днр, донецк, река дон
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Подача первой воды из реки Дон в Донецк по новому водоводу начнется с 30 апреля, заявил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
"Водовод построен, идет наполнение водой, пуско-наладочные работы. К 30 апреля планируем воду подать уже в Донецк", — сказал он.