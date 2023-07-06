Зеленского обвинили в подрыве безопасности в Европе
Пользователи Twitter резко ответили Зеленскому на его слова о безопасности в Европе
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что саммит НАТО в Вильнюсе является "ключевым моментом" в обеспечении общей европейской безопасности, вызвало шквал едких комментариев среди пользователей Twitter.
В частности, пользователь с ником The G. Написал следующее: "Европа была в полной безопасности, пока она не начала поддерживать "отмывание денег" на Украине".
Ему вторил Mike McMullen: "Но ведь вы и есть причина проблем с безопасностью в Европе".
Более грозное послание оставил Michael Scaglione: "Просто, чтобы было понятно, каждый, кто поддерживает то, к чему он призывает (вступление Украины в НАТО — прим. ред.), выступает тем самым за немедленное начало третьей мировой войны".
"Интересно, почему мне так сложно доверять этому человеку", — посетовала GiGi.
Выразил недоверие и комментатор Kristopher J. Anderson: "Что бы ни произошло, это однозначно было спровоцировано Украиной и западными спецслужбами. Не верьте этой лжи!"
"Вы никогда не станете членом НАТО. Даже если нанесете удар по Запорожской АЭС и обвините в этом россиян. Прекратите пытаться развязать третью мировую войну!" — потребовал Libertarian Party NH.
https://1prime.ru/society/20230706/841013504.html
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