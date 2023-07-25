МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Пользователи Сети высмеяли сбежавшего из России иноагента Андрея Макаревича* после его жалоб в соцсети на жизнь в Израиле. Об этом сообщает РИА Новости. "Совсем обнаглел": китайцы высмеяли Зеленского на саммите НАТО

Музыкант выразил недовольство в отношении сервисных служб в этой стране, а также посетовал, что сотрудники почты потеряли его посылку.

"Почему у нас так чудовищно плохо работают службы, скажем так, быта? Почему любую бумажку из любой конторы ты будешь ждать два месяца? Почему доставка из магазина придет не в означенный день, а спустя неделю, если придет вообще? Они, оказывается, вправе не доставлять. А платить за эту доставку ты почему-то обязан", — написал Макаревич.

Пользователи Сети отреагировали на эти жалобы ироничными комментариями, вспомнив, в том числе, строчки из песен Макаревича*.

Например, один из пользователей посоветовал: "Не стоит прогибаться под изменчивый мир".

Другой напомнил: "Так у него ж машина времени — пусть прокатится на новый поворот".

Были и более дельные рекомендации: "Андрюша, хочешь сделать хорошо — сделай сам! Покажи этим вялым ленивцам, как надо работать, как доставлять, как бастовать. Стань лидером!"

Похожий совет: "Пошел бы и поработал в доставке".



* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента