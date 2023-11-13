МОСКВА, 13 ноя — - ПРАЙМ. Почти 50% граждан США считают, что политика американского президента Джо Байдена навредила экономике страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно газетой Financial Times и Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане. Байден прокомментировал уровень цен на бензин в США

Респондентам предложили ответить на вопрос о том, к чему привела политика Байдена в области экономики.

Согласно результатам опроса, 33% респондентов считают, что политика президента США нанесла сильный вред экономке, еще 15% полагают, что меры Байдена "в некоторой степени" ударили по экономике. При этом 21% респондентов считают, что ничего не изменилось, и только в общей сложности 26% отмечают, что политика Байдена скорее помогла.

Опрос проводился со 2 по 7 ноября, в нем приняли участие 1004 респондента. Статистическая погрешность составила плюс-минус 3,1 процентного пункта.