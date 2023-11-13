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https://1prime.ru/society/20231113/842245791.html
Американцы оценили влияние политики Байдена на экономику США
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Почти 50% граждан США считают, что политика американского президента Джо Байдена навредила экономике страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно газетой... ПРАЙМ, 13.11.2023
общество , экономика, новости, сша, экономика, опрос, джо байден
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 ноя — - ПРАЙМ. Почти 50% граждан США считают, что политика американского президента Джо Байдена навредила экономике страны, свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно газетой Financial Times и Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане.
Респондентам предложили ответить на вопрос о том, к чему привела политика Байдена в области экономики.
Согласно результатам опроса, 33% респондентов считают, что политика президента США нанесла сильный вред экономке, еще 15% полагают, что меры Байдена "в некоторой степени" ударили по экономике. При этом 21% респондентов считают, что ничего не изменилось, и только в общей сложности 26% отмечают, что политика Байдена скорее помогла.
Опрос проводился со 2 по 7 ноября, в нем приняли участие 1004 респондента. Статистическая погрешность составила плюс-минус 3,1 процентного пункта.