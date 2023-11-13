МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. По меньшей мере 55% американцев заявляют, что их финансовое положение ухудшилось при президентстве Джо Байдена, свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно газетой Financial Times и Школой бизнеса Стивена Росса в Мичигане. СМИ: американцы берут образовательные кредиты намного чаще, чем россияне

Респондентам предложили подумать о том, как изменилось их финансовое состояние после прихода к власти в США Джо Байдена.

Согласно результатам опроса, 23% респондентов отмечают, что их финансовое состояние стало гораздо хуже, еще 32% утверждают, что оно ухудшилось в некоторой степени. При этом 31% респондентов считают, что ничего не изменилось, и только в общей сложности 14% отмечают, что при Байдене ситуация улучшилась.

Отмечая на вопрос, что является самым большим источником финансового стресса, 82% опрошенных указали на рост цен. Согласно данным опроса, 65% респондентов заявили, что из-за инфляции им пришлось сократить второстепенные расходы, такие как отдых или питание вне дома, а 52% заявили, что сократили расходы на еду или другие предметы первой необходимости.

Опрос проводился со 2 по 7 ноября, в нем приняли участие 1004 респондента. Статистическая погрешность составила плюс-минус 3,1 процентный пункт.