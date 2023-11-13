МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецикй подал в отставку вместе со всем кабинетом министров после парламентских выборов. В Польше 15 октября пройдут парламентские выборы

"В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку", — сказал Моравецкий в ходе своего выступления на первом заседании нового состава сейма.

Сообщается, что новый состав польского правительства приступил к работе в понедельник. Теперь партия "Право и справедливость" после парламентских выборов в стране не обладает большинством и не может самостоятельно сформировать правительство.

Кроме того, уточняется, что президент Польши Анджей Дуда поручит Моравецкому первую попытку формирования правительства.

Отмечается, что Дуда намерен выдвинуть кандидатуру Моравецкого на должность премьер-министра, но назначение премьера невозможно без получения вотума доверия сейма. Однако разрозненная оппозиция, формально обладая более чем половиной депутатских мандатов, выдвинула кандидатуру бывшего главы Европейского совета Дональда Туска.

После этого Моравецкий займется формированием нового правительства, что займет около двух недель. Президент же должен формально назначить Моравецкого главой правительства и обратиться к сейму с просьбой о выражении вотума доверия новому кабмину.

Если же в ходе голосования большинство депутатов не выразят вотума доверия правительству Моравецкого, то после этого в соответствии с конституцией парламентарии попытаются самостоятельно выдвинуть кандидата на должность премьера, то есть уже выдвинутого Туска.

Если вотум недоверия не будет выражен, инициативу снова переходит к президенту, предлагающему кандидатуру премьера.

В случае же, если и на этот раз вотум доверия не будет выражен, инициатива снова переходит к президенту, который должен предложить свою кандидатуру премьера. Если же депутаты отклонят и ее, не выразив вотума доверия, то президент в соответствии с конституцией распускает парламент и назначает новые выборы.

Парламентские выборы в Польше состоялись 15 октября 2023 года. На них были избраны 560 членов Национального собрания Республики Польша: 460 депутатов Сейма X созыва и 100 членов Сената XI созыва. Параллельно с выборами состоялся всенародный референдум.