МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Сотрудники МЧС России встретили в аэропорту "Домодедово" 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа и прибывших из Египта, сообщается в Telegram-канале ведомства. Вылет второго самолета МЧС из Каира с россиянами планируется во вторник

"Прибывших граждан планируется разместить в пунктах временного пребывания. Для них будет организовано питание, подготовлены теплые вещи. Особое внимание будет уделено детям", — говорится в сообщении.

Специалисты МЧС России продолжают в Египте работу с пересекшими КПП "Рафах". Гражданам РФ оказывается помощь с оформлением документов, медицинская и психологическая поддержка, их обеспечивают питанием и водой. Пункт пропуска пересекли 99 человек, из них 43 ребенка.

В аэропорту "Домодедово" организован пункт временного размещения для россиян, прибывших спецрейсом МЧС из сектора Газа.

Национальный центр открыл горячую линию для эвакуированных из сектора Газа россиян. Прибывшие могут обратиться за медицинской помощью по телефону: 8 (800) 700-56-76.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.