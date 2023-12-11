МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Сотрудничество России и Саудовской Аравии в вопросе снижения нефтедобычи приведет к сдвигу на нефтяном рынке и заставит элиты США поддержать Дональда Трампа на президентских выборах, заявил в статье для хорватского издания Advance обозреватель Антун Роша. Ради Путина кронпринц Саудовской Аравии отложил визит в Лондон, узнали СМИ

Как сообщается в публикации, "источники на нефтяном рынке отметили, что <…> акцент, сделанный Кремлем и Эр-Риядом на "поддержке" плана по сокращению добычи, выглядит как сигнал странам ОПЕК+, которые так и не сократили добычу или сократили ее в недостаточной мере".

В то же время Роша отмечает, что Россия и Китай играют значимую роль в примирении Саудовской Аравии и Ирана, тогда как прошлогодний визит Джо Байдена в Эр-Рияд "с треском провалился", поскольку президент США не смог договориться с саудитами о наращивании добычи нефти для снижения цен на рынке. При этом визит Путина, говорится в статье, показал, что Российская Федерация успешно заняла место Вашингтона на Ближнем Востоке.

В заключение Роша прогнозирует, что нефтяная элита США не простит Байдену провала в переговорах о повышении добычи нефти, и эта элита "сделает все, чтобы вернуть Дональда Трампа к власти".

В среду президент России Владимир Путин посетил ОАЭ и провел переговоры с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Затем российский лидер отправился в Саудовскую Аравию, где пообщался с наследным принцем, председателем Совета министров королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.