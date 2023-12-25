МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Приобрести автомобиль по программе льготного автокредитования в 2024 году смогут работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО, а также лица с ограниченными возможностями, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров назвал условия снижения цен на автомобили

"Это те же самые категории граждан, которые были и в этом году: работники образования, медицинских учреждений, участники и члены семей участников СВО и лица с ограниченными возможностями. Те параметры, которые заложены в программе — это около 18 миллиардов рублей — будут направлены в первую очередь на поддержку этих категорий", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Мантуров также сообщил, что Минпромторг рассмотрит возможность добавления новых категорий в программу льготного автокредитования во II полугодии 2024 год.

"Мы должны посмотреть, как будут обстоять дела с первой половиной следующего года, потом вернемся к рассмотрению данного вопроса. Мы это делаем всегда поступательно, решая задачи по мере освоения средств. Будем смотреть за тенденциями, рынком, тем, как будет складываться ситуация, и принимать взвешенные своевременные решения", — ответил он на вопрос о возможном расширении программы льготных автокредитов.

По актуальным условиям программы, базовая скидка на автомобиль составляет 20% от его стоимости (для жителей Дальнего Востока — 25%). Под нее подпадают машины Lada, УАЗ, ГАЗ, китайские Haval (произведенные на заводе в Тульской области) стоимостью до 2 миллионов рублей, а также электромобили Evolute и "Москвич 3е", скидка на которые достигает 35%, но не более 925 тысяч рублей.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.