МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин даст правительству РФ поручение проработать вопрос льготного субсидированного кредитования на покупку автомобилей на Дальнем Востоке многодетным семьям вне материнского (семейного) капитала. Путин поддержал отмену налога на единственное жилье для многодетных в ДФО

"Знаете, мы давайте, может быть, не будем сейчас трогать семейный капитал на эти цели. Просто попросим правительство проработать и министерство промышленности проработать отдельно вопрос со льготами по приобретению автомобиля. Ну, скажем, в крайнем случае для многодетных семей на Дальнем Востоке… Я поручу правительству проработать вопрос льготного кредитования, субсидирования приобретения автомобиля вне рамок семейного капитала", — заявил он в ходе встречи с жителями города Анадырь.

Путин напомнил, что такая программа работала в период пандемии для поддержки семей и российского автопрома.

Ранее весной 2023 года замглавы департамента демографической и семейной политики Минтруда России Елена Семенова заявляла, что семьи, где воспитываются три и более несовершеннолетних ребенка, следует считать многодетными. Депутат Госдумы Ирина Филатова, в свою очередь, предлагала продлить статус многодетной семьи стоит продлить до окончания очного обучения старших детей или их трудоустройства.

Позднее депутат ГД от "Новых людей" Владислав Даванков предлагал признать многодетными семьи с двумя детьми. Россия сделала Китай крупнейшим в мире автоэкспортером

Президент России Владимир Путин 21 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил дать определение многодетным семьям. Как ответила на его просьбу вице-премьер Татьяна Голикова, критерий "многодетности" — трое и более детей.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил, что правительство в 2024 году закрепит единый правовой статус многодетной семьи на федеральном уровне. По его словам, российские власти также продлят действие денежной выплаты при рождении третьего ребенка и уделят особое внимание охране здоровья россиян.

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе оперативного совещания с главой правительства Михаила Мишустина заявляла, что власти в первом квартале 2024 года продлят выплату в размере 450 тысяч рублей на льготную ипотеку многодетным семьям.