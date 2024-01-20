МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Причиной смерти кота Твикса, выброшенного проводницей из поезда во время стоянки в Кирове, стали укус животного и обморожение, сообщила РИА Новости волонтер Ольга Кудряшова, ссылаясь на предварительное заключение медиков. РЖД скорректируют правила перевозки животных после гибели кота Твикса

"Укус и затем обморожение", — заявила Кудряшова, которая отвезла погибшее животное в ветеринарную клинику.

Сопровождающие ее волонтеры, подтвердили, что кот умер от "внутреннего кровотечения и укусов в селезенку, легкое" и добавили, что это только предварительное заключение ветеринара.

"Нужно вскрытие, заключение имеет право писать только кировская областная ветстанция, она будет работать в понедельник, сейчас зафиксировали только факт смерти", — пояснила Кудряшова.

Хозяин кота Твикса Эдгар Гайфуллин сообщил РИА Новости, что будет разбираться. "Да, мы будем разбираться с РЖД и с проводницей, я надеюсь, что виновные будут наказаны", — сказал он и добавил, что уже знает способ, как перевезти тело кота из Кирова домой, но уточнять, каким именно способом будет осуществлена транспортировка, не стал.

В Госдуме считают, что выбросившую кота из поезда проводницу нужно наказать за жестокое обращение с животными согласно статье 245 УК РФ.

Инцидент с Твиксом произошел 11 января, в дежурную часть обратился житель Ленинградской области.

Поиском кота занимались более 300 волонтеров на протяжении нескольких дней. Они развешивали объявления, ходили по домам, прочесывали улицы и вокзал.