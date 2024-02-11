МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В Госдепартаменте США канцлера Германии Олафа Шольца завуалированно сравнивают с собакой президента США Джо Байдена, сообщает немецкое издание Welt. Шольц резко отреагировал на интервью Путина Карлсону

"Если поспрашивать в Госдепартаменте, то можно узнать, что у Байдена есть даже двуногий немецкий друг", — пишут авторы материала.

Издание поясняет, что в Штатах есть поговорка, которую придумал экс-президент США Гарри Трумэн: "Если вы хотите иметь друга в Вашингтоне, заведите себе собаку". При этом отмечается у Байдена уже есть две немецкие овчарки.

Welt также отмечает, Шольц любит прятаться за Байденом.

"Мы видели это, например, в вопросе о поставках танков и ракет дальнего радиуса действия", — цитирует газета слова главы европейского направления аналитического центра Hudson Institute Питера Рафа, также отметившего, что канцлер делает мало для развития европейской независимости в политике безопасности.

Авторы материала полагают, что встреча Байдена и Шольца в Вашингтоне может войти в учебники истории как последнее событие трансатлантической эры в случае, если Трамп победит на выборах. После этого отношения между США и Европой уже никогда не будут прежними, заключает Welt.