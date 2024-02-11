Welt: в Вашингтоне канцлера Германии Шольца сравнивают с собакой Байдена
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В Госдепартаменте США канцлера Германии Олафа Шольца завуалированно сравнивают с собакой президента США Джо Байдена, сообщает немецкое издание Welt.
"Если поспрашивать в Госдепартаменте, то можно узнать, что у Байдена есть даже двуногий немецкий друг", — пишут авторы материала.
Издание поясняет, что в Штатах есть поговорка, которую придумал экс-президент США Гарри Трумэн: "Если вы хотите иметь друга в Вашингтоне, заведите себе собаку". При этом отмечается у Байдена уже есть две немецкие овчарки.
Welt также отмечает, Шольц любит прятаться за Байденом.
"Мы видели это, например, в вопросе о поставках танков и ракет дальнего радиуса действия", — цитирует газета слова главы европейского направления аналитического центра Hudson Institute Питера Рафа, также отметившего, что канцлер делает мало для развития европейской независимости в политике безопасности.
Авторы материала полагают, что встреча Байдена и Шольца в Вашингтоне может войти в учебники истории как последнее событие трансатлантической эры в случае, если Трамп победит на выборах. После этого отношения между США и Европой уже никогда не будут прежними, заключает Welt.
https://1prime.ru/society/20240211/843039492.html