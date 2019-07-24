ЛОНДОН, 24 июл – ПРАЙМ. Бывший глава МИД Великобритании и экс-мэр Лондона Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Великобритании.

В среду избранного во вторник главу правящей Консервативной партии приняла королева Великобритании Елизавета Вторая. В соответствии с протоколом королева попросила Джонсона стать её 14-м премьер-министром и сформировать правительство. К исполнению этих обязанностей Джонсон приступит уже сегодня.

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