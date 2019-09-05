ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что согласен запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых.

По его словам, прежде всего необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья, причем оно должно быть максимально доступным.

"В этой связи мы вчера с коллегами — руководителями регионов обсуждали этот вопрос. Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", — заявил президент РФ, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

Он добавил, что эта программа для молодых семей со ставкой в 2% годовых будет запущена уже в этом году и распространится на первичный рынок и индивидуальное жилье.

"Предлагаю запустить эту программу уже в этом году. И сроком на 5 лет. Потому что, во-первых, мы должны внимательно просчитать объемы финансирования и их источники на будущее, потому что это длящееся полномочие. Распространить ее на первичный рынок жилья, то есть на вновь возводимые объекты жилищного строительства", — заявил президент.

По словам Путина, также нужно распространить эту программу на индивидуальное жилищное строительство для тех, кто взял "дальневосточный гектар".

"В качестве источника финансирования предлагаю использовать средства госпрограммы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока", — сказал президент.