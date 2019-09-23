МОСКВА, 23 сен — Dow Jones. Экономика Германии оказалась на грани рецессии. Это стало отражением дальнейшего сокращения промышленного производства, вызванного торговой войной между США и Китаем, неопределенности вокруг выхода Великобритании из Евросоюза и проблем в ключевом для страны автомобильном секторе.

Отчет PMI, опубликованный в понедельник, указал на признаки того, что слабость распространяется на сферу услуг Германии, которая демонстрировала значительный рост за последние кварталы, несмотря на спад в производственном секторе. Это может превратить небольшое сокращение в более глубокий и затяжной спад, который будет сдерживать рост в других регионах Европы.

Замедление крупнейшей экономики Европы было вызвано спадом в производственном секторе страны, который сильно зависит от экспорта и которому повредило снижение спроса со стороны Великобритании, Китая, Турции и других стран за прошедший год.

В сентябре спад оказался еще сильнее, при этом производственный индекс менеджеров по снабжению (PMI) составил 41,4, достигнув самого низкого уровня более чем за 10 лет, против 43,5 в августе. Значения ниже 50,0 указывают на падение активности.

В результате этого пара евро/доллар США упала на 0,4%, а доходность по немецким 10-летним облигациям снизилась до —0,585%, так как инвесторы покупали надежные правительственные облигации. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 0,9% в первой половине сессии, при этом банковский и автомобильный сектора потеряли по 2,6%.

"Производственные данные просто ужасные, — говорит Фил Смит, экономист компании IHS Markit, которая публикует данные PMI. – Неопределенность в отношении торговых войн, перспективы автомобильной промышленности и Brexit парализуют заказы".

Экономика германии сократилась во 2-м квартале, и она, вероятно, нацелилась на дальнейший спад в 3-м квартале.

Опасения в отношении экономики Германии убедили руководителей Европейского центрального банка запустить новую программу стимулирования в этом месяце, включая возобновление покупок облигаций.

Однако центральный банк Германии, очевидно, менее обеспокоен этим спадом. В заявлении, опубликованном в понедельник, он признал, что экономика, вероятно, вступила в рецессию, но назвал ее незначительной и сказал, что она "сама по себе не является причиной для беспокойства". Оба представителя Германии в Управляющем совете Европейского центрального банка выступали против мер стимулирования.

Отчет PMI за сентябрь не подает каких-либо сигналов о восстановлении в предстоящие месяцы, так как производственные заказы резко упали.

Также наблюдается признаки того, что сфера услуг оказалась на аналогичной траектории. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в сентябре достиг самого низкого уровня за девять месяцев. Между тем, составной индекс, который измеряет общую активность, упал до 49,1, достигнув самого низкого уровня с октября 2012 года, против 51,7 в августе.

"Пока остается неясным, восстановится ли промышленный сектор до того, как слабость распространится на другие сектора экономики", — говорится в отчете Бундесбанка.

Представив свой пакет стимулирования, Марио Драги, президент ЕЦБ, призвал правительство Германии увеличить расходы и налоги, чтобы усилить активность и предотвратить рецессию. Правительство свело бюджет с профицитом, но оно не намерено увеличивать расходы, ссылаясь на то, что ему необходимо готовить страну к увеличению стоимости пенсионного обеспечения и здравоохранения, так как население стареет.

"Даже несмотря на замедление экономики, мы считаем, что масштабное структурное стимулирование в Германии по-прежнему маловероятно, учитывая политику", — говорит Саймон Уэллс, экономист HSBC.

По словам IHS Markit, индекс активности для Франции в сентябре также упал, достигнув самого низкого уровня за четыре года, так как производственный сектор стагнирует, а сфера услуг замедляется.

Что касается еврозоны в целом, то составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) в сентябре упал до 50,4 против 51,9 в августе, что указывает на то, что активность близка к стагнации. Это стало самым слабым значением с июня 2013 года, когда экономика еврозоны испытывала проблемы с государственным долгом и банковского кризиса.

— Авторы Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; Tom Fairless, tom.fairless@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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