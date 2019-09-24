ПЕКИН, 24 сен — Dow Jones. Глава центрального банка Китая заявил, что текущий уровень процентных ставок соответствует ситуации в стране, и банк не будет агрессивно смягчать денежно-кредитную политику вслед за другими центральными банками, понизившими стоимость заимствований для стимулирования экономического роста.

Беседуя во вторник с журналистами, управляющий Народного банка Китая И Ган сказал, что Пекин не намерен следовать примеру других стран в стимулировании кредитования за счет существенного уменьшения нормы обязательных резервов или понижения процентных ставок до отрицательных значений. Он отметил, что, несмотря на наблюдающиеся последнее время признаки слабости, экономика продолжает работать в пределах ожиданий, а инфляция остается относительно низкой.

Управляющий подчеркнул важность сохранения гибкости в денежно-кредитных маневрах в условиях, когда рост экономики опустился до самых низких темпов почти за три десятилетия.

"Мы должны довольствоваться пространством для нормальной денежно-кредитной политики", — сказал он. И Ган считает, что, хотя у Пекина и есть пространство для принятия мер денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики, ему следует как можно дольше придерживаться нормального политического русла.

В условиях продолжающейся уже второй год торговой войны с США Китай столкнулся с проблемами слабого внутреннего и внешнего спроса, снижения доверия в деловых кругах, а также роста цен на свинину. Пекин пытается стимулировать рост экономики, накачивая частный сектор заемными средствами и избегая принятия более радикальных мер, таких как понижение процентных ставок.

Центральные банки США и Европы в сентябре понизили процентные ставки для предотвращения ослабления своих экономик, рост которых сдерживается давлением торговых конфликтов.

Управляющий Народного банка Китая во вторник о торговых отношениях с США не упоминал.

И Ган не стал упоминать о том, что Вашингтон в прошлом месяце признал Китай валютным манипулятором. В августе центральный банк Китая позволил национальной валюте пересечь психологически значимый порог 7 за доллар США. Это оказало некоторую поддержку китайским экспортерам, которым было трудно покрывать эффект штрафных пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом.

Власти Китая не раз говорили об опасности перенасыщения экономики деньгами. Они винили меры стимулирования, принятые после мирового финансового кризиса 2008 года, в целом ряде экономических проблем, включая избыточную долговую нагрузку на рынке недвижимости. Эти проблемы были затронуты и в комментариях управляющего центрального банка.

Он также упомянул о поддержке, предоставленной недавно двум небольшим банкам, которые не смогли справиться с накопившимся объемом безнадежных долгов. И Ган призвал акционеров и местные власти брать на себя больше ответственности по защите вкладчиков, в то время как руководство страны будет работать над сдерживанием финансовых рисков.

И Ган также развеял надежды на скорый запуск центральным банком собственной цифровой валюты. Он сказал, что четкого графика ее запуска не существует, отметив необходимость в проведении дополнительной работы, чтобы исключить использование новой валюты для легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

Народный банк Китая занимается изучением цифровых валют с 2014 года. При этом он ввел запрет на продажу биткоина и других частных криптовалют, опасаясь, что инвесторы начнут использовать их для вывода денег из страны.

Цифровая валюта Китая будет находиться под управлением центрального банка. Это будет отличать ее от других криптовалют, обслуживаемых децентрализованными пользовательскими сетями и характеризующихся резкими колебаниями цены. И Ган сказал, что руководство центрального банка изучит возможность применения технологии блокчейн, лежащей в основе обращения биткоина и других виртуальных валют.

По словам И Гана, одной из задач китайской цифровой валюты является замена части наличных средств в обращении, что не повлияет на общий объем денежной массы в финансовой системе Китая.

— Автор Chao Deng, Chao.Deng@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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