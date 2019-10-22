МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Минэкономразвития не видит причин менять прогноз по росту реальных доходов населения РФ на 2019 год в 0,1%, несмотря на скачок в третьем квартале, заявил глава министерства Максим Орешкин журналистам в рамках московского международного форума "Открытые инновации".

"Пока у нас все прогнозы на 2019 год, мы не видим причин менять. Квартальные показатели всегда носят волатильный характер, пока придерживаемся тех цифр, которые у нас заложены", — сказал министр, отвечая на вопрос, будет ли ведомство пересматривать свой прогноз по росту доходов населения по итогам 2019 года.

Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, тогда как до этого четыре квартала подряд наблюдался спад показателя. По итогам января-сентября рост составил 0,2%.

В прошлом году показатель вырос на 0,1%, такая же скромная цифра заложена в официальный прогноз Минэкономразвития на текущий год. Впрочем, в 2020 году министерство ожидает ускорения роста реальных доходов населения РФ до 1,5%, а в 2021 году — уже до 2,2%.

По словам Орешкина, инфляция в РФ по итогам 2019 года будет гораздо ниже официального прогноза в 3,8%. "Единственное, о чем мы говорили, то, что мы видим, что по инфляции мы будем существенно ниже даже нашего прогноза, мы уже опустились ниже отметки в 3,8%, мы видим, что эта цифра уйдет гораздо ниже на фоне слабого спроса и продолжающегося замедление кредитования", — сказал Орешкин.

Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию в октябре на уровне 0,1-0,2%, что соответствует годовым темпам роста в 3,7-3,8%. МЭР РФ в августе понизило прогноз по инфляции на 2019 год до 3,8% с 4,3%. Банк России в начале сентября также снизил свой прогноз — до 4-4,5% с 4,2-4,7%.