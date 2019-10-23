США сняли санкции с минобороны и минэнерго Турции, а также глав этих ведомств
ВАШИНГТОН, 23 окт — ПРАЙМ. США сняли санкции против минобороны и минэнерго Турции, а также глав этих ведомств, сообщило в среду американское министерство финансов.
Из санкционных списков исключены министр обороны, экс-командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.
Санкции против них были введены в связи с ситуацией в Сирии, однако после объявления о прекращении военной операции и создании зоны безопасности на границе Турции и САР президент США Дональд Трамп заявил, что они будут сняты.
https://1prime.ru/state_regulation/20191023/830448023.html