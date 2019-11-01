МОСКВА, 1 ноя /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ подготовило законопроект об условиях выделения субсидий Университету "Иннополис" в 2019 году на подготовку специалистов в рамках исполнения федеральных проектов "Кадры для цифровой экономики" и "Цифровые технологии", следует из документа, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предусматривается предоставление субсидии АНО ВО "Университет Иннополис" на достижение результата федерального проекта по обеспечению развития образовательных и научно-методических практик подготовки специалистов в сфере информационных и сквозных технологий на базе глобального российского университета", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечается, проект постановления устанавливает цель, порядок и условия предоставления?в 2019 году субсидии из федерального бюджета "Иннополису" в рамках реализации отдельных мероприятий федерального проекта.

Согласно законопроекту, субсидия предоставляется "Иннополису" в случае, если на 31 декабря 2019 года разработано не менее 15 образовательных программ по направлениям информационных и сквозных технологий на английском языке, количество обучающихся составит не менее 700 человек, а в программах академической мобильности примут участие не менее 25 человек.

Кроме того, должна быть обеспечена методическая поддержка подготовки школьников по направлению информационных технологий для повышения качества приема в университеты на образовательные программы по направлениям и специальностям в этой сфере. "Выполнение АНО ВО "Университет Иннополис" отдельных мероприятий федерального проекта, предусмотренных проектом правил, направлено на достижение цели федерального проекта по обеспечению подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики", — в заключение отмечается в документе.

Университет "Иннополис" находится в Татарстане и специализируется на образовании и научных исследованиях в области информационных технологий и робототехники, работает по уникальной для России модели, сочетающей образование, науку и бизнес. Университет, по данным совместного мониторинга ВШЭ, Рособрнадзора и Минобразования РФ, занимает второе место среди технических вузов и первое место среди внебюджетных вузов в рейтинге по качеству приёма.