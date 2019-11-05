ЛОНДОН, 5 ноя — ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей в Великобритании в октябре сократились на 6,7% до 143,251 тысячи по сравнению с данными за октябрь прошлого года на фоне неопределенности вокруг Brexit, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

"В октябре в Британии было зарегистрировано на 10,348 тысячи новых автомобилей меньше, что отражает сложные условия для компаний и потребителей по мере того, как экономическая и политическая неопределенность продолжали влиять на их уверенность", — говорится в сообщении SMMT.

Снижение показателей было вызвано сокращением спроса со стороны частных потребителей, в октябре они зарегистрировали новые автомобили на 13,2% меньше, чем за аналогичный период годом раньше.

Спрос со стороны бизнеса также просел, хотя и удержал в прошлом месяце продажу новых авто на уровне +0,3%.

При этом повышенный спрос отмечался на автомобили с альтернативными видами топлива — доля проданных таких машин составила 9,9% (14,231 тысячи) от общего числа в октябре.

"Рост на машины с альтернативными видами топлива приветствуется, показывая растущий аппетит покупателей на такие новые технологии", — прокомментировал статистику глава SMMT Майк Хоуз.