МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение, однако каждый десятый должник является "убежденным неплательщиком", заявил РИА Новости вице-президент СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторов" Александр Морозов.

"К сожалению, но это факт, с которым трудно поспорить — подавляющее большинство должников не платят по кредитам по причине трудного финансового положения. 60-70% должников ссылаются именно на эти причины – потеря работы, снижение уровня дохода, невозможность делать сбережения и, как следствие, рост долговой нагрузки (из них 20%)", — рассказал он.

Среди остальных причин, на которые ссылаются должники, Морозов назвал забывчивость, мошеннические действия, несогласие с суммой долга.

При этом НАПКА наблюдает увеличение количества "убежденных неплательщиков", которые уверены, что закон на их стороне, а статус банкрота либо решение суда по их обязательству избавят их от долговой нагрузки. В настоящее время так рассуждает уже каждый 10 должник, отмечает вице-президент ассоциации.

"Такие рассуждения носят ошибочный характер. По статистике, в 98% случаях суд встает на сторону кредитора в вопросе возврата денежных средств. Отчасти такие ложные убеждения связаны с нежеланием платить по долгу и надеждами на антиколлекторов", — пояснил он.