ВСТРЕЧА В ПАРИЖЕ

Одним из главных инфоповодов недели стала первая встреча президента Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Она произошла в Париже в рамках саммита "нормандской четверки". Лидеры двух государств побеседовали один на один, обсудили вопросы двусторонних отношений. Никаких конкретных решений озвучено не было: по словам Зеленского, он понял, что начался диалог и его можно продолжать дальше. В Кремле оценили общение как прагматичное и открытое. Обсуждение коснулось и газовых договоренностей. Прорыва не случилось, и тему свели к шутке. Говоря о перспективах заключения нового контракта на транзит и поставку газа, Путин процитировал детский стишок: "А у нас в квартире газ, а у вас?… И у вас есть, и будет". Он вновь напомнил о российском предложении поставлять газ на Украину напрямую — это снизит цену для потребителя на 25%. "А у нас газопровод. И в этом баланс", — ответил позднее Зеленский.

По мнению экспертов, несмотря на отсутствие соглашения по транзиту газа, хотя срок завершения действующего контракта – 31 декабря – уже близок, еще есть шанс договориться. Встреча глав государств, хотя не принесла конкретных решений, может стать поводом сдвинуть дело с мертвой точки, а детали будут обговорены на экспертном уровне. Тем более, решать вопрос надо – для обеих сторон, да и для Европы, принципиально важно пройти зимний период без неожиданностей. Не исключено, что в итоге будет либо заключен контракт на короткий срок, либо на малый объем прокачки. В крайнем случае, транзит будет вовсе остановлен, а газоснабжение будет идти по альтернативным маршрутам и обеспечиваться за счет запасов в ПХГ. Их, по мнению экспертов, вполне хватит, чтобы пройти зиму без потерь. Однако договариваться все равно придется, и это может произойти в любой момент.

СМЕРТЬ ЛУЖКОВА

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, ставший целой эпохой для столицы, крепкий хозяйственник и политик федерального масштаба скончался на 84-м году жизни в Германии. Причиной стала сильная аллергическая реакция, возникшая во время плановой операции в Мюнхене. Дипломаты РФ оказали помощь родственникам Лужкова в вопросе репатриации тела из ФРГ. В четверг первые лица страны, включая Путина, а также обычные москвичи простились с ним в храме Христа Спасителя, который, кстати, восстановил именно бывший столичный градоначальник. После отпевания Лужков был погребен на Новодевичьем кладбище рядом с писателем Сергеем Михалковым, актрисой Татьяной Самойловой и певицей Людмилой Зыкиной.

Публичные люди – артисты, политики, экономисты – те, с кем Лужкову приходилось работать – сказали в его адрес много теплых слов. По их мнению, именно он в 90-е годы придал столице подобающий вид, начал масштабное строительство. Благодаря ему, Москва стала современным европейским мегаполисом. При этом время, когда Лужков занимал пост мэра – с 1992 по 2010 годы – было весьма непростым, и он успешно справлялся с вызовами, хотя нередко его идеи вызывали шквал критики. В Мосгордуме сообщили, что память экс-мэра может быть увековечена в Москве.

США И КИТАЙ: ШЕСТЕРЕНКИ ЗАВЕРТЕЛИСЬ

Президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем, который включает отсрочку пошлин на китайский импорт. По данным источников в Белом Доме, сделка, которую торговые переговорщики Трампа представили президенту, включает отсрочку нового раунда пошлин 15 декабря. Ранее СМИ сообщали, Ранее СМИ сообщали, что переговорщики с американской стороны предложили снижение до двух раз уже введенных пошлин на китайский импорт в 360 миллиардов долларов. В обмен Пекин должен выполнить ряд требований, среди которых увеличение закупки Китаем американских сельскохозяйственных и других товаров. В пятницу представители сторон могут подписать если не сам проект соглашения, то, по крайней мере, его основные положения.

По мнению экспертов, тот факт, что первая часть документа уже фактически готова, повышает шанс на достижение соглашения. Однако исходя из текущей обстановки, крайне сложно дать определенную оценку, произойдет ли это. Так или иначе, новость о согласовании первой части стала позитивом для рынков: индекс S&P 500 обновил исторический максимум и прибавил 0.9%, а китайский юань, в свою очередь, укрепился на 0.9% и зафиксировался на уровне 6.97. Цена нефти марки Brent впервые с 23 сентября поднялась выше $65 за баррель. Рынок акций РФ также обновил локальные максимумы, индекс Мосбиржи поднялся выше отметки 3000 пунктов. Прогресс в торговой сделке поддерживает аппетит к риску на мировых торговых площадках, что благоприятно для российских активов.

САНКЦИИ И ВОЗРАЖЕНИЯ

Санкции к российским газопроводам на этой неделе вновь взбудоражили умы. Профильные комитеты палаты представителей и сената США согласовали оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции из-за строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Теперь документ должен поступить на подпись президенту США. Американские власти выражали намерение принять его до наступления католического Рождества, и мало кто сомневается, что это будет сделано. В России заверили, что это не остановит строительство обоих газопроводов, а США просто хотят односторонних преимуществ. Эксперты же высказали мнение, что санкции могут повлиять разве что на распределение газа по трубопроводной системе, поскольку к моменту вступления в действие бюджета оба газопровода уже будут достроены.

Однако есть обстоятельства, которые могут помешать реализации планов администрации США в самый последний момент. Против санкций выступили как в Еврокомиссии, так и в самой Германии. Представители власти и бизнеса этой страны заявили, что санкции продиктованы стремлением Вашингтона вмешиваться в автономные дела Евросоюза. Речь идет о законном бизнесе, поэтому никакие ограничения не должны применяться, уверены они. В свою очередь, немецкие "Левые" призвали правительство ФРГ в качестве ответной меры ввести пошлины на газ из США. Переговоры об этом уже ведутся, сообщили в МИД страны.

ПЕРВЫЙ БЛИН НЕ КОМОМ

Начавшиеся на этой неделе торги акциями крупнейшей в мире нефтяной компании Saudi Aramco оказались весьма успешными. В среду — первый день после IPO — бумаги выросли в цене на максимально допустимые 10%, во второй день ситуация повторилась. При этом объем торгов акциями Saudi Aramco в четверг составил 15,87 миллиарда риалов (примерно 4,23 миллиарда долларов) против 1,11 миллиарда риалов (около 300 миллионов долларов) в первый день. Капитализация компании, которая, исходя из цены размещения, была оценена примерно в 1,7 трлн долларов, выросла свыше 2 трлн долларов – именно эту цель ставили саудовские власти. Правда, долго на этой отметке удержаться она все же не смогла. Тем не менее, Saudi Aramco с большим отрывом опережает американскую Apple, чья рыночная капитализация — около 1,2 триллиона долларов.

Эксперты связывают позитивное начало торгов со значительным неудовлетворенным спросом и ажиотажем, прежде всего, среди местных инвесторов. При этом размещение Saudi Aramco, несмотря на его рекордные масштабы, невелико по процентной доле и слишком закрыто по подписке. В основном бумаги распределялись среди своих, и то, что произошло с ценами сегодня, может оказаться своеобразной игрой – дескать, мы агитировали вкладываться и оказались правы, считают они. Сейчас компания ищет дополнительные зарубежные площадки для размещения акций. Скорее всего, к апрелю-маю она может разместиться еще на ряде бирж и возникнет свободное рыночное движение акций. Тогда с учетом ситуации на мировых рынках и цен на энергоносители можно будет объективно судить о реальной цене компании.

СТАВКИ НА ПАУЗУ

Сразу два ведущих мировых регуляторов – Федрезерв и ЕЦБ – провели на этой неделе заседание по вопросу ключевых ставок. ФРС по итогам заседания 10-11 декабря ожидаемо сохранила базовую ставку на уровне в 1,5-1,75% годовых. Глава ФРС Джером Пауэлл также заявил о возможности расширения программы выкупа краткосрочных облигаций для таргетирования процентных ставок на рынке РЕПО в случае необходимости. При этом регулятор не ожидает снижения ставки в следующем году. ЕЦБ также был предсказуем – он сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, неизменной с марта 2016 года. Европейский регулятор ожидает сохранения ставок на текущем или более низком уровне, пока не увидит, что прогноз по инфляции приближается к уровню, близкому, но ниже 2% в рамках прогнозного периода. Пока максимальный прогноз по инфляции – 1,6% в 2022 году.

Новости от регуляторов прибавили фондовым площадкам позитива, а инвесторам – надежд на традиционное предновогоднее ралли. Эксперты ожидают, что консенсус по ставкам сохранится как минимум в течение первого квартала текущего года. При этом нацбанки развивающихся стран не стали сверять политику с действиями ФРС и ЕЦБ. Нацбанк Украины снизил учетную ставку на 2 п.п. до 13,5% годовых, как и Центробанк Турции – с 14 до 12%. По мнению экспертов, этот тренд продлится и дальше, до достижения уровня ставок ниже 10%. Темпы реализации прогноза будут зависеть от состояния дел в мировой экономике.

ДРУГОЙ ТРЕНД ЦБ РФ

Не отстает от своих коллег по развивающимся рынкам и ЦБ РФ – в пятницу он, как ожидалось, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых, обновив ее минимум с марта 2014 года. Кроме того, Банк России снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года до 2,9-3,2% с ранее ожидавшихся 3,2-3,7%. При этом регулятор по-прежнему ожидает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Эксперты обращают внимание на то, что ЦБ РФ изменил риторику по ключевой ставке, указав новый временной ориентир для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики: первое полугодие следующего года. В предыдущем заявлении по итогам заседания совета директоров ЦБ обещал рассмотреть такую возможность на одном из ближайших заседаний. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Аналитики полагают, что следующее снижение также составит 0,25 процентного пункта. Таким образом, ставка снизится до 6%, что должно позитивно повлиять на экономику.

К BREXIT ГОТОВЫ!

Британские тори по итогам внеочередных всеобщих выборов 12 декабря набрали абсолютное большинство в парламенте – 326 мест, что открывает путь для беспрепятственного Brexit. Выборы стали результатом политического кризиса из-за предстоящего выхода Великобритании из ЕС. Консерваторы стремятся осуществить Brexit, либдемы выступали за сохранение членства в ЕС, лейбористы обещали новый референдум. По оценкам экспертов, итоги голосования стали настоящим триумфом Бориса Джонсона и его Консервативной партии – теперь ничто не помешает ей осуществить Brexit. Джонсон уже пообещал вывести Британию из ЕС к 31 января. Он запросил у королевы разрешения сформировать правительство, и это может произойти уже на следующей неделе.

Премьер планирует вновь внести в парламент соглашение с ЕС по Brexit, окончательное голосование намечено на январь. Многие в ЕС считают, что "развод" наконец состоится и пройдет успешно в запланированные сроки. После поражения лейбористов на создание группы противников Brexit внутри консервативного большинства уже нет времени, а без единства ничего не выйдет. Если прогнозы оправдаются, то Джонсона можно будет назвать самым успешным британским премьером с конца 1980-х годов, со времен Маргарет Тэтчер – его учителя и одного из политических кумиров.



