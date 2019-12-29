МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. В ответ на обращение властей Курской области военные мостовики и железнодорожники за две недели построили 80-метровый автомобильный мост через реку Гремячий Колодезь в селе Верхнее Гурово Советского района, сообщили в субботу в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рамках тактико-специальных учений с отдельным мостовым батальоном Западного военного округа и механизированным батальоном Железнодорожных войск в период с 13 по 27 декабря в с. Верхнее Гурово построен 80-метровый автомобильный мост", — уточнили в Минобороны.

В церемонии открытия моста принял участие заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. "Благодаря новому мосту три населенных пункта перестанут быть, что называется, отрезанными от цивилизации", — отметил замминистра.