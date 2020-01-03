МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Отсутствие заключённого контракта на поставку российской нефти на белорусские НПЗ связано с тем, что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10 на тонну, которые являются премией к рыночной цене, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

"Цена поставок на данном направлении рассчитывается как рыночная цена плюс премия примерно 10 долларов. Наши грузоотправители хотят ее сохранить, белорусская сторона настаивает на снижении", — сказал он.

Ранее в пятницу источник РИА Новости сообщил, что поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы с 1 января 2020 года прекратились из-за отсутствия согласованных ценовых условий и соответственно подписанных контрактов между российскими грузоотправителями и белорусскими покупателями, несмотря на предложение российских компаний сохранить условия 2019 года.