МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России в январе замедлится до 2,5-2,6%, в первом квартале может опуститься до 2,2-2,3%, следует из обзора Минэкономразвития "Картина инфляции. Январь".

Инфляция в России по итогам 2019 года составила 3%, это ниже цели Банка России в 4% и ниже официального прогноза Минэкономразвития России, разработанного в августе прошлого года в рамках бюджетного процесса (3,8%).

При этом в обзоре говорится, что инфляция по итогам 2019 года без повышения НДС составила бы 2,2% вместо фактических 3%.

Министерство отмечает, что инфляция опустилась ниже целевого уровня, несмотря на действие ряда проинфляционных факторов. НДС увеличился в РФ с 1 января 2019 года с 18% до 20%.

"Основным фактором, ускоряющим инфляцию, в прошлом году стало повышение базовой ставки НДС с 1 января 2019 года. Его вклад оценивается на уровне 0,8 п.п., что оказалось меньше первоначальной оценки Минэкономразвития России, в первую очередь, из-за отсутствия эффектов второго порядка…. Таким образом, с исключением эффекта повышения базовой ставки НДС инфляция по итогам 2019 года составила 2,2%", — отмечается в документе.

Министерство отмечает, что "динамика инфляции и ее компонентов свидетельствует о фундаментальной слабости внутреннего спроса, что подтверждается динамикой розничного товарооборота, продаж легковых автомобилей, а также слабой динамикой потребительского импорта в течение 2019 года".

"По оценке Минэкономразвития России, в первом квартале 2020 года снижение годовых темпов роста потребительских цен продолжится. С учетом эффекта базы инфляция в январе 2020 года прогнозируется на уровне 2,5-2,6% год к году, а в первом квартале 2020 года может опуститься до 2,2-2,3% в годовом выражении", — говорится в документе.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция в РФ по итогам 2020 года составит 3%.