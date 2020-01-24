МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Максим Орешкин, назначенный в пятницу помощником президента РФ, на посту главы Минэкономразвития запомнился как самый молодой и многообещающий министр в правительстве Дмитрия Медведева. Его преемник экс-губернатор Пермского края Максим Решетников всего на три года старше. Как известно, они знакомы и хорошо относятся друг к другу: в прошлом году они вдвоем участвовали в телепрограмме "Диалог" телеканала Россия-24 и общались на "ты". Орешкин тогда сказал, что министерство экономики должно быть "занозой" для всех отраслевых министерств, которая призвана выводить членов правительства из зоны комфорта, когда в какой-то одной отрасли ситуация складывается благополучно, а по всем остальным плохо.

Орешкин получил портфель в ноябре 2016 года на волне большого скандала в Минэкономразвития: его предшественник Алексей Улюкаев был обвинен в вымогательстве крупной взятки у главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорен к восьми годам лишения свободы. Российская экономика находилась в рецессии, и новому тридцатичетырёхлетнему главе Минэкономразвития предстояло принять меры для вывода ее на уверенную траекторию роста.

Молодой министр действовал в духе времени: был активен в социальных сетях и даже набирал через них новую команду. С его приходом у Минфина и Минэкономразвития прекратились разногласия прогнозу, зато новый министр стал известным критиком и оппонентом ЦБ. Впрочем, это неудивительно: прежде чем занять место в кабмине, Орешкин полтора года работал замминистра финансов, а до этого – в ВТБ, глава которого Андрей Костин нередко вступает в публичные дискуссии с регулятором.

Надо отдать должное, при министре Орешкине российский ВВП, хоть и медленно, но постоянно рос: в 2016 году – на 0,3%, в 2017 — на 1,8%, в 2018 — 2,5%, а по итогам 2019 года рост, по прогнозу. составит 1,3%. При этом инфляция в России в 2017 году замедлялась до исторического минимума — 2,5%. Угрозу для роста экономики в будущем Орешкин связывал с чрезмерной закредитованностью россиян: по его словам, если ЦБ не ограничит потребкредитование, Россию в 2021 году ждет рецессия.

Впрочем, сбываются не все его предсказания: еще в 2016 году Орешкин предупреждал о скором обвале рынка США, "жесткой посадке" экономики Китая и длительной адаптации к новой реальности стран-экспортеров нефти.

С другой стороны, экс-глава Минэкономразвития оказался прав, призывая россиян отказываться от доллара и обещая стабильность национальной валюты. Именно с его участием в Минфине было сформулировано действующее сегодня бюджетное правило: при высоких ценах на нефть Минфин направляет дополнительные доходы от ее экспорта на покупку валюты и накапливает ее в Фонде национального благосостояния, а когда цены падают – валюту меняют на рубли, чтобы финансировать расходы бюджета. Такая конструкция не только обеспечивает выполнение бюджетных обязательств, но и поддерживает стабильность курса рубля.

Будучи сторонником большой приватизации, Орешкин так и не смог провести ни одной крупной приватизационной сделки. Хотя в конце прошлого года Минэкономразвития подготовило расширенный план приватизации на 2020 год, включающий крупные активы.

Он был и в числе инициаторов идеи о повышении НДС, правда, реализована она была только наполовину: вариант, предложенный Минэкономразвития, предполагал одновременное снижение страховых взносов. Таким образом в министерстве планировали облегчить налоговую нагрузку на работодателей, перенеся ее на потребителя товаров и услуг.

Орешкин также входил в группу специалистов, которые в 2017 году готовили пакет реформ для нового президентского срока Владимира Путина, а агентство Блумберг со ссылкой на источники в Кремле даже назвало его фаворитом главы государства. Свои предложения экономических реформ, кстати, тогда готовили и бывший министр финансов Алексей Кудрин, и бизнес-омбудсмен Борис Титов, а координацией этой работы занимался помощник президента Андрей Белоусов. Но ни один из вариантов не был принят в полной мере.

Статус "фаворита Путина" не помог Орешкину избежать жесткой критики: весной 2019 года он выдержал настоящую "публичную порку" от спикера Госдумы Вячеслава Володина, который на правительственном часе устроил главе Минэкономразвития разнос за плохую подготовку к выступлению в парламенте и отсутствие конкретных ответов на вопросы депутатов.

Среди задач, которые стояли перед Орешкиным, была и реформа самого министерства. Правда, среди очевидных изменений здесь можно вспомнить только переход в его подчинение Росстата и передачу торговых представительств за рубежом в ведение Минпромторга. У Орешкина было 14 заместителей – больше всех в кабинете министров. Его центральный аппарат в прошлом году сменил офис, в числе первых федеральных органов власти переехав в правительственный комплекс московского международного делового центра "Москва-Сити".