МИНСК, 24 янв — ПРАЙМ. Белоруссия не отказывается от российской нефти, но и начатое тестирование альтернативных маршрутов поставок — это "не блеф" и не способ поднять ставки перед переговорами с РФ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Повторение пройденного: Лукашенко хочет реанимировать трубопровод Одесса - Броды

"Мы начали тестировать эти маршруты (поставок нефти, альтернативной российской – ред.), хотим посмотреть, что получится на самом деле, какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти. Это не блеф, это не то, что, как они там говорят, Лукашенко ставки поднимает перед переговорами. Никаких ставок. Мы просто смотрим, что мы будем иметь, сколько мы будем при этом терять", — заявил Лукашенко, общаясь с представителями трудового коллектива предприятия "Завод газетной бумаги" в Шклове. Его слова приводит в пятницу агентство Белта.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Минск не отказывается от поставок нефти из РФ как таковых. "Мы не отказываемся от этой (российской – ред.) нефти. Но таким образом (через поиск альтернативных маршрутов — ред.) произойдет диверсификация поставок. То есть мы не из одной страны от монополии будем получать нефть", — заявил белорусский лидер.

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Лукашенко заявил, что республика ведет переговоры по нефти с США, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратакми, и ему пообещали поставить столько сырья, сколько будет необходимо. РФ скорректировала график поставок нефти в Белоруссию из-за сырья третьих стран

"Беларусь договаривается (по покупке нефти – ред.) со всеми участниками мирового рынка: американцами, Саудовской Аравией, Эмиратами… Блестящие у меня с ними отношения. Говорят — сколько надо, столько нефти поставим. Конечно, это мировая цена. Но качество нефти там лучше", — приводит слова Лукашенко госагентство Белта.

Такое заявление белорусский лидер сделал в пятницу, отвечая на вопросы трудового коллектива одного из предприятий в Могилевской области республики.

ВОПРОС ЦЕНЫ

Конфликт с Россией произошел из-за желания Москвы продавать Белоруссии нефть по цене выше мировой, заявил в пятницу белорусский лидер Александр Лукашенко.

Ранее, в первой половине января, Лукашенко заявлял, до сих пор не договорился с российским коллегой Владимиром Путиным по поставкам нефти в республику, поскольку Москва хочет продавать сырье Минску по цене, которая превышает мировую. Тогда глава республики отмечал, что отказался от такой нефти и "прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России, мы найдем эту нефть в другом и месте".

"Несогласие и конфликт с Россией произошли из-за того, что от нас потребовали за нефть платить цену больше, чем мировая", — заявил Лукашенко, отвечая на вопросы трудового коллектива одного из предприятий в Могилевской области республики. Его слова приводит агентство "Белта". Запреты или компромисс? Белоруссия продолжает нефтяной торг с Россией

Минск и Москва до конца 2019 года вели переговоры о поставке российских углеводородов в республику. Президенты Белоруссии и России 30-31 декабря провели две телефонных беседы, в ходе которых обсуждали эту тему.

По итогам переговоров Лукашенко поручил заключить контракты с компаниями из РФ на поставку нефти для обеспечения бесперебойной работы двух НПЗ республики, однако к 1 января 2020 года документы подписаны не были. РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Однако к настоящему времени основательных договоренностей по поставкам сырья в республику стороны все еще не достигли. С учетом этого Белоруссия активно ищет возможность покупать нефть, альтернативную российской.