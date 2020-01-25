МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Счётной палате РФ совместно с Генпрокуратурой проверить эффективность расходования средств, выделенных из бюджета РФ на проведение лесоустройства с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года, сообщается на сайте Кремля.

"Счётной палате РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ провести проверку эффективности расходования средств, выделенных из бюджетов бюджетной системы РФ на проведение лесоустройства в период с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года", — говорится в тексте поручения.

Доклад нужно предоставить до 30 апреля, ответственными назначены глава Счетной палаты Алексей Кудрин и генпрокурор Игорь Краснов.