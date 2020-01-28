МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Рост ВВП России в 2019 году составил 1,4%, что оказалось немного выше официального прогноза Минэкономразвития в 1,3%, говорится в обзоре министерства "Картина деловой активности. Январь 2020 года".

"По оценке Минэкономразвития России, в 2019 году темп роста ВВП составил 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось несколько выше официального прогноза Минэкономразвития", — говорится в документе.

Как отмечают авторы документа, в четвертом квартале 2019 года темп роста ВВП оценивается на уровне 2,3% в годовом выражении после роста на 1,7% год к году в третьем квартале (в том числе в декабре рост ВВП составил 2,4% год к году после 1,9% годовом выражении в ноябре).

Оценка Минэкономразвития по росту ВВП в октябре и ноябре была скорректирована с роста в 2,3% и 1,6% до 2,5% и 1,9% соответственно.