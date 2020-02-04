МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Выпадающих доходов бюджета РФ на фоне проведения налогового маневра в РФ от сделки ОПЕК+ нет, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

"Этот вопрос можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, если бы в отсутствие сделки не было бы снижения цены нефти, то предположение (о снижении выплат НДПИ из-за снижения добычи — ред.) верно. Если предположить, что сделка помогла стабилизировать цены и в отсутствие сделки цена бы снизилась, то безусловно, доходы бюджета сейчас выше, благодаря тому, что цена нефти выше, даже несмотря на ограничение в добыче. Поэтому о прямых выпадающих доходах от сделки с ОПЕК мы не говорим. Мы не считаем, что есть выпадающие доходы бюджета от сделки с ОПЕК", — сказал он.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.