Минфин: Выпадающих доходов бюджета РФ от сделки ОПЕК+ нет
МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Выпадающих доходов бюджета РФ на фоне проведения налогового маневра в РФ от сделки ОПЕК+ нет, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Этот вопрос можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны, если бы в отсутствие сделки не было бы снижения цены нефти, то предположение (о снижении выплат НДПИ из-за снижения добычи — ред.) верно. Если предположить, что сделка помогла стабилизировать цены и в отсутствие сделки цена бы снизилась, то безусловно, доходы бюджета сейчас выше, благодаря тому, что цена нефти выше, даже несмотря на ограничение в добыче. Поэтому о прямых выпадающих доходах от сделки с ОПЕК мы не говорим. Мы не считаем, что есть выпадающие доходы бюджета от сделки с ОПЕК", — сказал он.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца 2019 года договоренность предусматривала сокращение добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, а в первом квартале 2020 года альянс сокращает добычу на 1,7 миллиона баррелей.
https://1prime.ru/state_regulation/20200204/830892676.html